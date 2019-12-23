طالبة من جامعة دبي تفوز في قمة القيادة العالمية في أمريكا

المصدر: دبي - البيان

فازت الطالبة لينا الشنطي من جامعة دبي وجمعية «بيتا جاما سيجما» في قمة القيادة العالمية في الولايات المتحدة، إذ حضر القمة 3 طالبات من كلية إدارة الأعمال في الجامعة، وهن دانا داغستاني وأسيل أبو حجلة ولانا الشنطي، التي فازت في مسابقة القيادة برعاية شركة KPMG العالمية مع فريقها من جامعات أخرى، بناءً على حلهم المبتكر والإبداعي لفكرة مشروع عمل وطريقة تقديمه.

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة: «إن جامعة دبي حريصة على تطوير علاقاتها الأكاديمية والعالمية في مجال تطوير قدرات الطلبة، وخاصة المتفوقين منهم، كطلبة «بيتا جاما سيجما». وأضاف أن تعزيز علاقات طلابنا بجمعيات ومنظمات أكاديمية عالمية يرفع من مستوى جاهزيتهم لتولي مناصب رفيعة مهنياً، وإطلاق مشاريع وأعمال ريادية حول العالم.

بدورها، قالت آمنة المرزاق، مديرة التدريب والتطوير الوظيفي ومستشارة الجمعية في الجامعة: «نحن فخورون جداً بأن إحدى أعضاء قسم «بيتا جاما سيجما» لدينا قد فازت بالمسابقة، واستفادت من التجربة المذهلة لحضورها حدث عالمي مثل مؤتمر القيادة العالمية في شيكاغو». وأضافت: «لقد مثلن جامعة دبي التي تُعدّ واحدة من الجامعات الرائدة في جميع أنحاء العالم التي تتخذ جودة التعليم نهجاً لها».