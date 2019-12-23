«كهرباء دبي» تعرّف بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مخيم «مهندس المستقبل»، بمشاركة 30 طالباً وطالبةً من أبناء موظفي الهيئة تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15 سنة، في خيمة «القراءة طاقة إيجابية» التابعة للهيئة في حديقة زعبيل في دبي، بهدف التعريف بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

كما يعرّف المخيم بأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض، وإطلاع المشاركين على سبل استخدام التكنولوجيا للاستفادة من الموارد الحالية والحفاظ عليها، وتعليم البرمجة باستخدام برنامجي «سكراتش» و«بلوكلي».

والتعريف بمصطلح إنترنت الأشياء وكيفية الاستفادة منه في المستقبل وطرق بناء مشروعات اعتماداً على إنترنت الأشياء، إضافة إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير الطاقة والمياه.

ويسهم المخيم في إعداد الطلاب لمستقبل مهني واعد، وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة، علاوة على رفع وعيهم وتثقيفهم لاستخدام الطاقات المتجددة، وتوفير خبرة عملية للشباب لاستكشاف الإبداع التكنولوجي والمجالات المحتملة في قطاع الهندسة.

وفي هذا الصدد، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وتعزيز روح الإبداع والابتكار في المجتمع، تحرص الهيئة على تنظيم مخيم «مهندس المستقبل» كل عام انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم ونشر ثقافة الابتكار بين الأجيال والنشء الجديد».