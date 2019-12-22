«الخليج الطبية» تحصد 3 جوائز في مؤتمر «تخيل التعليم» بلندن

المصدر: عجمان - البيان

حصدت جامعة الخليج الطبية بعجمان، ثلاث جوائز مرموقة، خلال المؤتمر الدولي لتخيل التعليم المستقبلي 2019، الذي عقدته مؤسسة «كيو أس» (QS) العالمية للابتكار في التعليم في لندن، حيث أحرزت الجامعة المرتبة الفضية ضمن فئة الذكاء الاصطناعي عن برنامجها المريض الافتراضي، والبرونزية في كل من المستوى الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، ومجال علوم الحياة والطب.

وحول هذا الإنجاز قال البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية: «إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات السباقة التي حققتها الجامعة، ويترجم جهودها الحثيثة في تعزيز ثقافة الابتكار وتجويد الخدمات الطبية الذكية، حيث يوظف برنامج المريض الافتراضي تقنية الذكاء الاصطناعي، ليقدم لطلبة الطب تجربة حقيقية في التعامل مع المرضى، الأمر الذي يعزز العملية التعليمية، ويسهم في تطوير قدرتهم على الاستنتاج، كما ينمي مهارات التواصل لديهم».

وأشار البروفيسور حمدي إلى أن برنامج المريض الافتراضي يستخدم الذكاء الاصطناعي، عبر تقديمه تجربة تعليمية فريدة تقوم على حل المشاكل، حيث يضع سيناريوهات مختلفة لحالات مرضية متنوعة، ومن ثم يقدم تقارير عن أداء الطلبة في تعاملهم مع المريض الافتراضي.

وأضاف: «إن هذا الإنجاز هو شهادة جليّة على المرتبة المتقدمة للمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تعد توظف أحدث التقنيات فحسب، بل باتت تنتج حلولاً تقنية متقدمة في مساقاتها التعليمية».

وسبق أن حقق برنامج المريض الافتراضي الخاص بجامعة الخليج الطبية جوائز دولية، حيث حصد البرنامج في العام 2018 الجائزة الذهبية في الابتكار في التعليم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والجائزة الفضية في مجال التعليم الإلكتروني.