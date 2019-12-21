«نيويورك أبوظبي» تفتح باب التسجيل في ماجستير الاقتصاد والفنون الجميلة

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق برنامجين جديدين وبدوام كامل لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد وفي الفنون الجميلة، والتي تجسد أولى برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة، بهدف تمكين الطلبة من لعب دور فاعل في دعم نمو مختلف القطاعات في المنطقة، كما يمكن للطلبة حالياً تقديم طلبات التسجيل لفصل الخريف للعام الدراسي 2020 .

وسيوفر برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد، الذي يعد البرنامج المعتمد الأول من نوعه في دولة الإمارات، للطلبة مزيجاً متنوعاً من النماذج التحليلية والنظرية الكمية، ما يتيح لهم تعلّم كيفية تحليل البيانات المعقدة وحل المشكلات الاقتصادية، فضلاً عن تطبيق النظرية الاقتصادية والتقنيات الكمية لبلورة فهم واضح حول القضايا الاقتصادية الرئيسية مثل إخفاق السوق وسلوكياتها وتأثيرات السياسات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، يهدف برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام، وهو الأول من نوعه في المنطقة، إلى استقطاب المواهب الإبداعية الواعدة والتي تتطلع لتحقيق النجاح والازدهار في بيئة تعليمية تحاكي بيئة الاستوديوهات الفنية.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «في الوقت الذي نحتفي خلاله بالعام الأكاديمي العاشر على انطلاقتنا، فإننا نتطلع إلى العقد التالي من الإنجازات، فهذه المرحلة تعتبر مهمة بالنسبة لجامعة نيويورك أبوظبي. إن برنامجي الدراسات العليا الجديدين اللذين يقدمان شهادة الماجستير لأول مرة في الجامعة، يشكلان مرحلة جديدة من التطور والريادة، كما أنهما يسهمان في تعزيز مكانة برامج الاقتصاد والفنون في جامعة نيويورك سواء في أبوظبي أو في نيويورك، حيث إن هذه المناهج الدراسية تعتبر غير مسبوقة على مستوى المنطقة بالنظر إلى كونها تجمع بين مختلف وجهات النظر والخبرات. وسيحظى الطلبة بفرصة الدراسة ضمن بيئة أكاديمية متينة تحت إشراف أعضاء من الهيئة التدريسية العليا، وضمن حرم جامعي يتمتع بأعلى المستويات العالمية المتكاملة وفي واحدة من أسرع المراكز الاقتصادية والثقافية نمواً في العالم».

ويوفر برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد شهادة علمية بمسارين رئيسيين لكل من صنّاع سياسات المستقبل أو من يتطلعون إلى متابعة التحصيل العلمي لنيل شهادة الدكتوراه على حد سواء، وذلك بدوام كامل لمدة عام واحد. وسيفتح البرنامج المجال أمام الطلبة لتعلّم كيفية إجراء تقييم للفرص والتحديات الاجتماعية والاقتصادية خلال الظروف والأوضاع الراهنة. ومن خلال دراسة العناصر الأساسية للنظرية الاقتصادية والاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي، سيدعم المنهج الدراسي الطلبة لمتابعة تخصصاتهم في مجالي النظريات والسياسات، والتي يتم تقديمها ضمن أحد أسرع اقتصادات العالم نمواً وأكثرها فاعلية.

ويستند البرنامج إلى الإمكانات القوية التي يتميز بها تخصص الاقتصاد في الجامعة، والذي تبوأ مؤخراً المرتبة الرابعة ضمن تصنيف موقع «ريسيرش بيبرز إن إيكونوميكس» (RePEc) لأفضل كليات الاقتصاد في منطقة آسيا.

وحول ذلك، قال هيرفي كريس، عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة نيويورك أبوظبي: «سيؤسس هذا البرنامج جيلاً من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في العلوم الاقتصادية والذين يتمتعون بفهم كامل حول المنطقة واحتياجاتها، ولا شك أن برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد سيسهم بشكل فاعل في دعم رسالة جامعة نيويورك أبوظبي المتمثلة في تعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سيعمل خريجو البرنامج على دعم اقتصاد المنطقة انطلاقاً من مواقعهم الوظيفية، كما ستتعاون الأجندة البحثية الغنية لأعضاء الهيئة التدريسية مع الطلبة الموهوبين لمعالجة التحديات التي تعترض التطور المتسارع لدولة الإمارات العربية المتحدة».

دمج

من ناحية أخرى، سيتيح برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام القدرة للطلبة على دمج الفن والإعلام والتصميم ضمن عمليات إبداعية تمزج بين الجوانب النظرية والعملية، وذلك بدوام كامل على مدار عامين.

ويمكن للطلبة اختيار التركيز بشكل متعمق على مجال واحد ومحدد، أو اكتساب معرفة شاملة في تخصصات فنية متعددة تشمل النحت، والتصوير، والطباعة، وفنون التصميم بالألياف، والرسم، والفن الرقمي، والتصميم، ووسائل الإعلام الرقمية، والسرد متعدد الوسائط (ترانسميديا)؛ والتي يدرسها نخبة من أشهر الفنانين والباحثين الأكاديميين.

برنامج

ستتاح الفرصة أمام خريجي برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد لمتابعة تحصيلهم العلمي لنيل شهادة الدكتوراه، أو السعي لاغتنام الفرص المتاحة للعمل في المؤسسات المسؤولة عن صياغة السياسات، والمعاهد البحثية، والمنظمات الدولية. بينما سيساعد برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام على تخريج فنانين وخبراء فنيين محليين والذين سيلعبون دوراً فاعلاً في القطاعات الفنية ويتقلدون مناصب قيادية في القطاع الثقافي المتنامي بدولة الإمارات العربية المتحدة.