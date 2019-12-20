سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج «أمريكية الشارقة» غداً

المصدر: الشارقة - وام

يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، حفل تخريج 567 من طلبة الجامعة في نهاية الفصل الدراسي خريف 2019 غداً في قاعة المدينة الجامعية.

وكانت الجامعة قد نفذت أمس تمريناً لحفل التخرج شارك فيه الخريجون، كما تم التقاط صورة لدفعة التخرج وتنظيم غداء لهم للاحتفال بإنجازاتهم.

وتقدم البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، بأحر التهاني لدفعة عام 2019 وبارك لهم نجاحهم الأكاديمي ونجاحهم بالفعاليات اللاصفية، وشدد على أهمية دور الخريجين في تنمية مجتمع الجامعة.

وقال تشارلز دياب، المدير التنفيذي لمكتب تطوير وشؤون الخريجين في الجامعة: «أنتم تتخرجون الآن، وسوف تنضمون إلى خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة الذين يواصلون حياتهم بنجاح في العديد من بلدان العالم، وستصبحون جزءاً من رابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة التي تهدف إلى إبقاء الطلبة على تواصل مع الجامعة من خلال الأنشطة المختلفة».