«حمدان التعليمية» تدشّن معرض التعليم

المصدر: دبي - البيان

دشنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز معرض التعليم التابع لها تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، وهي إحدى المبادرات الثقافية التي تجسد قيمة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعبر عن مراحل تطورها.

ويتضمن المعرض جدارية معبرة عن مشاهد تعليمية في الماضي والحاضر وتاريخ المؤسسة على مدى 22 عاماً، إضافة إلى ركن المبادرات التعليمية التي تقدمها الدولة يتخلله عرض عن انجازات المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

كما يقدم المعرض ظاهرة ومكونات التعليم قديماً من خلال عرض مادة فلمية تم إعدادها بأسلوب 3D يجسد نمط التعليم في دبي والمنطقة قديماً بدءاً من تعليم المطاوعة إلى التعليم الحديث، وقد خصصت شاشات عرض بتقنية الهولوغرام لأبرز الإنجازات الطلابية في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

وصرح الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة، بأن هذا المعرض يتميز بصغر حجمه وتوظيفه لأحدث التقنيات بحيث يقدم مشهداً تعليمياً متكاملاً للزائر في فترة زمنية لا تتعدى 20 دقيقة، وهو مشروع ثقافي يثري القطاع التعليمي والسياحي.

حيث إنه يختصر المسافات والزمن، ويتعايش فيه الزائر للحقبة الزمنية الماضية وكيف كان التعليم سائداً آنذاك، وهو مفيد للمجتمع وخاصة الجيل الحالي لاسيما الطلبة، وأيضاً زوار الدولة.

وأضاف: «أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدراج المعرض ضمن الأجندة الثقافية والسياحية للدولة».