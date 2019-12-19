طلبة رأس الخيمة يعززون مهاراتهم في المعسكرات الشتوية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت المؤسسات المحلية وجمعيات النفع العام في رأس الخيمة مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية بهدف استغلال عطلة الفصل الدراسي الأول، وملء أوقات فراغهم بالمفيد وبالشكل الأمثل، بما ينعكس عليهم بشكل إيجابي، حيث تسهم المعسكرات الطلابية الشتوية في رأس الخيمة في تعزيز خبرات الطلبة ومهاراتهم.

وقالت سمية حارب السويدي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة:

«أطلقت أكاديمية الموهوبين التابعة للمؤسسة مجموعة من الورش المتنوعة في المجال الثقافي والتقني والحرفي لشهري ديسمبر ويناير ضمن أجندة الفعاليات الهادفة إلى توعية طلاب المدارس خلال عطلة الفصل الدراسي وتعزيز وتطوير المهارات من خلال فتح المجال والأفق أمامهم لإشباع احتياجاتهم وتطلعاتهم في أجواء علمية تربوية».

وأشارت إلى «أن المعسكرات الشتوية والصيفية التي تنظمها الأكاديمية تلعب دوراً كبيراً في جذب الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، حيث تنظم لهم البرامج العلمية والثقافية والتراثية والفنية القائمة على الابتكار، للفئة المستهدفة من عمر 9 سنوات وما فوق، تحت شعار «ابتكار - رعاية - مستقبل مشرق»، والتي بدأت من منتصف ديسمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية يناير المقبل».

وأضافت: «تشمل برامج المعسكر الشتوي التي تقدمها الأكاديمية ورشة الإبداعات الخزفية، والرسم والحفر على الخشب، ودورة القراءة بلغة المبتدئين، وورشة الرسم ثلاثي الأبعاد، وورشة التصميم الهندسي، والمكياج السينمائي، بالإضافة للورش المجانية للأمهات الخاصة بكيفية التواصل مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم، ودورة باللغة الفرنسية للعمر من 15 فما فوق.

وبرنامج الحساب الذهني»، مشيرة إلى أن البرنامج يتطلع لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين ثم حصر الطلبة الشغوفين والمتميزين من خلال تقييم المدربين للمشاركين في الورش والدورات، ليتم بعدها توجيههم لبرامج تخصصية تدعم مواهبهم، كل حسب موهبته.

وأشارت إلى «أن الأكاديمية في ضوء رؤيتها الدائمة في تطوير البنية التحتية، افتتحت خلال الفترة الماضية مختبرين للحاسوب يضمان 50 جهازاً للتدريب على البرامج الإلكترونية التي تخدم الورش والبرامج الأكاديمية.

وتعمل على توفير بيئة خلاقة للابتكار والتميز وتنمية مهارات الطلبة المشاركين، حيث تواصل الأكاديمية تقديم برامجها ودعمها للموهوبين والمشاركين على مدار العام تنفيذاً لمؤشر الاستدامة».

ثقافة

ومن جانبه أكد خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية:

«أن الجمعية تطلق لأول مرة بطولة الفرجان لطلاب المدارس الثانوية خلال إجازة المدارس على الملعب الرياضي للجمعية في الظيت، وذلك ضمن سلسلة البرامج والمعسكرات التي تحرص الجمعية على تنظيمها على مدار العام، بهدف نشر الثقافة الرياضية في صفوف الطلبة، وتعزيز أهمية الرياضة لكل أفراد المجتمع، وخاصة خلال العطلة المدرسية وتوجيه طاقاتهم بشكل مفيد للجميع».

معسكر السنع

وبدوره أكد خميس سليمان الصغير رئيس مجلس إدارة جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي في رأس الخيمة: «أن الفعاليات التي أطلقتها الجمعية للمرة الأولى تحت شعار «معسكر أكاديمية السنع» استقطبت 165 مشاركاً ومشاركة من الطلبة الذين تراوحت أعمارهم بين الـ 9 والـ 15 عاماً.

ويقدم المعسكر مجموعة من الأنشطة، مثل آداب السنع الإماراتي والحرف اليدوية والمعرض الخاص بالأسر المنتجة وجلسات الشعر والفنون الشعبية والمعارض التراثية والألعاب الترفيهية والشعبية والطبخ الشعبي الخاص بفئة الإناث، ويستمر المعسكر حتى 28 ديسمبر الجاري».