طالبة تبتكر نظاماً للحد من حوادث الطائرات بدون طيار

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

عدم وجود ضوابط لاستخدام الطائرات بدون طيار يتسبب في وقوع العديد من الحوادث التي قد تكبد الدولة خسائر تقدر بملايين الدراهم، وهذا ما دفع الطالبة سارة جمعة السويدي الطالبة في كليات التقنية العليا، والتي تدرس تخصص أمن المعلومات، أن تبتكر مشروعها «تحليل نظام الطائرة بدون طيار»، والذي يهدف إلى الحد من حوادث الطائرات بدون طيار.

وأوضحت السويدي أن النظام الذي ابتكرته يسهم في حفظ الأمن والأمان والسلامة العامة، مشيرة إلى أن تحليق طائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد قد يتسبب في وقوع بعض الحوادث والمشكلات التي قد ينتج عنها ازدحام في تعطيل حركة الطيران وفوضى في حركة المسافرين من المطارات.

وأضافت أن النظام الذي ابتكرته يعمل على اختراق أجهزة الطائرات من دون طيار من أجل استلام دفة التحكم بها عن بُعد والسيطرة عليها وإيقاف تشغيلها، وذلك بهدف الحد من الحوادث الناجمة عن استعمالها بطرق غير سليمة، بغرض الحفاظ على الأمن والأمان والسلامة العامة، لا سيما وأن الشغل الشاغل للحكومات في مختلف أنحاء العالم هو البحث عن سبل مختلفة في التعامل مع خطر استخدام هذا النوع من الطائرات في مناطق يهدد استخدامها أمن وسلامة الطيران.

وقالت إن النظام يتميز بإمكانية تسجيل كل بيانات الطائرة المراد السيطرة عليها وإيقافها، بالإضافة إلى إمكانية كشف هوية الشخص المتحكم بها، إلى جانب خاصية التقاط الصور ومسح الصور التي قام مشغلها بالتقاطها، الأمر الذي يخدم الجهات الأمنية في مسألة حفظ الأمن والأمان في حال استغل أحد الأشخاص مثل هذه الطائرات لأغراض غير قانونية.