أستاذ بجامعة نيويورك أبوظبي يفوز بجائزة الكويت في الرياضيات

المصدر: أبوظبي - البيان

حاز البروفيسور نادر المصمودي، الأستاذ المشارك في قسم الرياضيات بجامعة نيويورك أبوظبي، «جائزة الكويت» لعام 2019 في مجال العلوم الأساسية (الرياضيات). وتأتي الجائزة، التي قدّمتها «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي»، تقديراً لجهود البروفيسور المصمودي، ودوره الرائد في مجال تحليل المعادلات التفاضلية الجزئية وتطبيقاتها في مجال الفيزياء والميكانيكا. ويأمل الأستاذ المصمودي، عبر حصوله على هذه الجائزة، أن يطبّق بعض الأفكار الجديدة المطوّرة في مجال الاستقرار الهيدروديناميكي، بغرض فهم ديناميكيات الحشود وتدفّق الحركات المرورية بشكل أفضل.

مسيرة

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الدكتور نادر المصمودي تخرّج في المدرسة العليا للأساتذة في باريس عام 1996، وحاز بعدها درجة الدكتوراه من «جامعة باريس دوفين» عام 1999، وتابع مسيرته المهنية الاستثنائية، ليحصل على العديد من الجوائز المرموقة. وتُضاف «جائزة الكويت» إلى «جائزة فيرما» التي حصل عليها عام 2017 والجائزة الرئاسية عام 1994، فضلاً عن عمله باحثاً في «معهد كلاي للرياضيات» عام 2014. كما نشر المصمودي سبعة فصول في كتب علمية مختلفة، وأسهم في تأليف العديد من الفصول الأخرى، فضلاً عن كتابة 150 ورقة بحثية في مختلف المجلّات العلمية المحكمة.

تفوق

يعمل الدكتور المصمودي أستاذاً للرياضيات في «معهد كورانت لعلوم الرياضيات» في جامعة نيويورك، ويشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في جامعة نيويورك أبوظبي. يُذكر أن «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» أطلقت «جائزة الكويت» عام 1979 بهدف دعم البحث العلمي والباحثين والعلماء العرب.