جامعة خليفة والمعهد الكوري المتقدم للعلوم يستعرضان 24 مشروعاً بحثياً

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، في الفترة ما بين 18-19 ديسمبر الجاري، الدورة السنوية العاشرة لندوة الأبحاث المشتركة، وذلك في حرم الجامعة الرئيس بأبوظبي، حيث سيشهد الحدث في نسخته العاشرة هذا العام استعراض 24 مشروعاً بحثياً تعاونياً يقوم بالعمل عليه حوالي 30 باحثاً من المعهد الكوري و30 باحثاً من جامعة خليفة، وذلك في مجالات مشاريع النقل الذكي والرعاية الصحية الذكية والطاقة النووية والمواد المتقدمة والروبوتات /‏‏ الطائرات بدون طيار والطاقة والكيمياء.

تهدف ندوة البحوث المشتركة السنوية إلى رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين كل من جامعة خليفة والمعهد الكوري، كما يسعى الطرفان إلى توسيع التعاون العملي في التقنيات الحديثة التي يمكن أن تنتج المزيد من الابتكار في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتسويق التجاري.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: ستمثل الندوة السنوية العاشرة للأبحاث المشتركة بين جامعة خليفة والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا محطة مهمة أخرى في مسيرة التعاون بين المؤسستين الأكاديميتين