فتح باب التسجيل لاعتماد «مدارس صديقة للطفل» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مكتب الشارقة صديقة للطفل عن فتح باب التسجيل أمام جميع المدارس الخاصة والحضانات الحكومية بالإمارة، في مشروع «مدارس صديقة للطفل»، الذي أطلقه المكتب بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ويقدّم المشروع اعتمادي «مدرسة صديقة للطفل» و«حضانة صديقة للطفل» للمدارس والحضانات التي تستوفي معايير ومراحل المشروع، المتمثلة في: التسجيل في المشروع عبر الاستمارة المخصصة، والتقييم الذاتي ووضع خطة العمل، وبناء وتطوير قدرات الكوادر المدرسيّة عبر المشاركة في الورش التدريبية، ورصد وتقييم مؤشرات النجاح.

ويهدف مشروع «مدارس صديقة للطفل» إلى تشجيع المدارس على الالتزام بمعايير الجودة الشاملة، وتعزيز جميع عناصر البيئة التعليمية التي تؤثر في رفاه الطفل وحقوقه كمتعلم ومستفيد رئيس من التعليم، ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: التوعية بحقوق الطفل، ومشاركة الطلاب في الحياة المدرسية، ودعم مبادرات الخدمة المجتمعية.