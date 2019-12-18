جامعة الشارقة تنظم ملتقى بحوث طلبة الدراسات العليا

المصدر: الشارقة ـ البيان

نظم قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة وقسم هندسة الحاسوب بكلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة «ملتقى بحوث طلبة الدراسات العليا» بهدف تبادل الأفكار والخبرات البحثية، وتشجيع التفاعل الإيجابي بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وتزويد الطلبة الجدد بكل المعلومات والإرشادات التي يحتاجونها لإكمال دراساتهم العليا بنجاح، بحضور الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة.

وأكد الدكتور سليمان محمود، رئيس قسم الهندسة الكهربائية على أهمية تبادل الأفكار والخبرات البحثية بين أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، ثم قدم الدكتور علي بو ناصيف، مساعد عميد الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية، قدم عرضاً تقديمياً في المبادئ التوجيهية لبرنامج الدراسات العليا ثم قدم 7 من طلبة الدراسات العليا نتائج أبحاثهم العلمية.