«مساندة» تنجز 58 % من مدرسة جبل حفيت في العين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم سير العمل في مشروع تشييد مدرسة جبل حفيت في مدينة العين البالغ تكلفتها نحو 117.3 مليون درهم، وأن العمل جارٍ في المشروع وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية نحو 58%.

وقالت شركة «مساندة» في بيان لها: «إن مدرسة جبل حفيت في مدينة العين تأتي ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل - المرحلة السابعة - حلقة أولى وروضة أطفال المجموعة الثانية».

وتفصيلاً، أوضحت «مساندة»: «أن المدرسة تتكون من طابقين، وتتسع لـ1490 طالباً وطالبة، من بينهم 1250 بالحلقة الأولى و240 بروضة الأطفال، وتشمل 62 فصلاً دراسياً منها 12 فصلاً لروضة الأطفال، وفصلان للفن والموسيقى، ومكتبة، ومكاتب إدارية، وقاعة متعددة الأغراض، وكافتيريا وصالة للطعام، وملاعب خارجية ومواقف سيارات ومسطحات خارجية».

وأشارت الشركة إلى أنها ستزود المشروع بأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية، من تكييف هواء وأنظمة مكافحة حريق، وغيرها بما يتوافق مع دليل التصميم ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة، وبما يتوافق مع اللوائح ومتطلبات الهيئات الحكومية، كما تتضمن أعمال المقاول بناء وتجهيز وتأثيث المدرسة.

ومن جانبها، أشارت دائرة التعليم والمعرفة إلى أن المدرسة تأتي ضمن التوجهات الرامية إلى بناء مدارس حديثة تلبي كل الاحتياجات التعليمية الحديثة وزيادة أعداد الطلبة، لا سيما في المناطق السكنية الجديدة بما يوفر نموذجاً مدرسياً متكاملاً جاذباً للطلبة وللمجتمع المحلي.