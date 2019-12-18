فعالية ترفيهية في «يوم التسامح» لعمّال جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت وحدة الخدمة المجتمعية في إدارة التواصل المجتمعي بجامعة عجمان عام التسامح بفعالية ترفيهية لعمال الجامعة أقيمت في منتزه الحليو بعجمان تحت شعار «يوم التسامح».

وقد شارك في هذا اليوم أكثر من 130 عاملاً وعاملة من قسم النظافة والأمن والسائقين وعمال الحدائق والعمال المساندين. افتتحت الفعالية نور الشاغوري، مسؤولة الخدمة المجتمعية، بكلمة شكرت فيها العمال على الدور الحيوي الذين يقومون به بشكل يومي وتفانيهم في خدمة مسيرة الجامعة، كما أثنت على الطلبة المتطوعين الذين شاركوا في إنجاح الفعالية.

اشتملت الفعاليات على تمرينات للإحماء، وألعاب ترفيهية، منها تحدي الباستا، وتحدي تقطيع البصل، ولعبة الكراسي، وسباق الأكياس. وتناول الحضور الغداء في أجواء سادتها السعادة والتسامح، وتم توزيع كوبونات الهدايا على الفائزين بالمسابقات، واختتم اليوم بالسحب على تذكرتي سفر، والتقاط صور جماعية.

وقد عبّر السائق حكيم عن البهجة والسرور التي أدخلتها هذه الفعالية على قلوبهم. وتقدم حلمي، رجل أمن، بالشكر والتقدير لإدارة التواصل المجتمعي على جهودهم في دمج كل الفئات مع بعضها، ونشر التسامح، ورسم البسمة على وجوه كل من حضر.