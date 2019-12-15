جامعة زايد تحصد «4 نجوم» في تصنيف «كيو إس» العالمي

المصدر: لندن - وام

حصلت جامعة زايد على مرتبة «4 نجوم» في تصنيف «كيو إس» العالمي لمنظمة «كيو اس إنتليجانس». وحصدت الجامعة هذا التصنيف في الاحتفالية الختامية للدورة السادسة لمؤتمر «إعادة تخيل التعليم Reimagine Education» الذي عقدته المنظمة في لندن أمس وشارك فيه 700 من المتخصصين في مجال التعليم حيث ناقشوا موضوعات تنوعت ما بين قياس مكاسب التعلم على نحو أفضل والتطبيقات المحتملة لاستخدامات البيانات التعليمية الكبيرة في تطوير العملية التعليمية.

واستعرض المؤتمر العروض النهائية الخاصة بجوائز إعادة تخيل التعليم حيث تم طرح أفضل التطبيقات المتنافسة في كل فئة في اليوم الأول للمؤتمر ومنحت الجوائز للحلول التعليمية التقنية الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم كما قدمت الجامعة ورقة عمل حول أفضل الممارسات في «استخدام التكنولوجيا لدعم تقييم نتائج التعلم في جامعة زايد».

وأكد الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد أن الجامعة التي تحظى مختلف برامجها الأكاديمية بالاعتماد محليًا وعالميًا وبتوجيه من رئيسة الجامعة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ستواصل التقدم في رحلتها نحو التميز عالمياً والتي بدأت قبل عامين بدخول تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لأول مرة.