«بريطانية دبي» تخرّج الفوج الـ 15 من طلبة الدكتوراه والماجستير

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة طيران الإمارات، احتفلت الجامعة البريطانية في دبي بتخريج فوجها الخامس عشر من طلبة الماجستير والدكتوراه.

وقد حضر الحفل إلى جانب سموه القنصل العام البريطاني في دبي أندرو جاكسون، والدكتور ناصر بن علي الجهوري الملحق الثقافي العماني، وأعضاء مجلس الجامعة وممثلون عن شركاء الجامعة من الجامعات البريطانية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وعائلات الخريجين وأصدقاؤهم.

وقد هنأ البروفيسور عبدالله الشامسي مدير الجامعة الخريجين وعائلاتهم، وأضاف «نحن فخورون جداً برؤية طلابنا وهم يتخرجون اليوم، وينضمون إلى الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعة البريطانية في دبي. لقد ضمنت الجامعة البريطانية في دبي مكانة مرموقة لها في المنطقة مؤسسة تعليمية رائدة قائمة على البحث، وقد نمت وتطورت خلال السنين بفضل الدعم غير المحدود من حكومة دبي، والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم المستمر الذي يوليه للتعليم العالي في الدولة، ما كان له أكبر الأثر في المساهمة بنجاح الجامعة، ويسرني بهذه المناسبة الإعلان عن قرب البدء ببناء الحرم الدائم للجامعة البريطانية في دبي في مدينة دبي الأكاديمية، ما سيشكل قفزة جديدة إلى الأمام في مسيرة الجامعة مع الشكر الموصول لمجلس أمناء الجامعة، وعلى رأسهم رئيس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على توجيهاتهم القيمة. ولا ننسى الشكر والامتنان لمؤسسي الجامعة والمساهمين والجامعات البريطانية الشريكة»

وقال غراهام أوترسايد عضو مجلس أمناء الجامعة، المدير الإقليمي- شركة رولز رويس الدولية: «إن التعليم هو الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا، والجامعة البريطانية في دبي هي الحجر الأساس للتعليم العالي في دبي تأسست وفقاً لمبادئ نظام التعليم البريطاني قبل أكثر من 15 سنة، لقد أوجدت الجامعة البريطانية في دبي ما يمكن بكل سهولة وصفه بأفضل مؤسسة للتعليم في الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً للتعليم العالي. لا يوجد جامعة أخرى في الإمارات العربية المتحدة توازي الجامعة البريطانية في الأبحاث والتطوير».