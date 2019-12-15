مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومؤسسة تعليمية صينية

المصدر: الشارقة - وام

وقعت جامعة الشارقة والثانوية العليا التابعة لجامعة الدراسات الأجنبية الصينية مذكرة تفاهم تهدف إلى توثيق التعاون المشترك بين الجهتين، كما تتضمن مشاركة جامعة الشارقة في إنتاج كتب مشتركة لتدريس اللغة العربية بالثانوية وتبادل الزيارات العلمية والطلابية، جاء ذلك لدى استقبال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لوفد من المدرسة برئاسة الدكتورة يُو شين يُوىِ، بحضور الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور حسين العثمان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور طارق مرابطين مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور عبد العزيز سفيان نائب مدير مكتب العلاقات الدولية.

تمت مناقشة سبل التعاون وإتاحة الفرصة أمام طلبة الثانوية العليا الصينية للالتحاق بالدراسة في جامعة الشارقة بالتخصصات المختلفة على أن تكون اللغة العربية تخصصاً أولياً أو فرعياً تماشياً مع رغبة الطلبة.