22 بحثاً علمياً لكهرباء الشارقة بالتعاون مع الجامعات المحلية خلال عامين

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع أساتذة وطلاب وطالبات جامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة 22 بحثاً علمياً خلال عامي 2018، 2019 في مجالات الطاقة المتجددة، واستدامة الموارد المائية وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التعاون العلمي المشترك ومذكرات التفاهم التي وقّعتها الهيئة مع الجامعة الأمريكية لدعم البحث العلمي والاستفادة في التكنولوجيا المتقدمة، وتم نشر الأبحاث في عدد من المجلات العلمية المتخصصة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، أن البحث العلمي يعتبر من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الهيئة في تحقيق التطوير والتقدم، ويعتبر الخيار الأفضل لوضع الخطط الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال تبني المنهجية العلمية، والاعتماد على البحوث والدراسات العلمية، لنسرع الخطى في اتجاه الريادة والتميز.