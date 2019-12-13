3000 طالب يشاركون في معرض الطب والعلوم

المصدر: عجمان - البيان

شارك ما يزيد على 3000 طالب من مختلف مدارس الدولة في المعرض الطبي والعلمي الذي عُقد في جامعة الخليج الطبية بعجمان أخيراً، وشهدت النسخة الثالثة عشرة من هذا الحدث السنوي، الذي شارك فيه طلاب الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أكثر من 50 مدرسة في الدولة، نحو 300 مشروع ونحو 300 ملصقاً وأكثر من 200 لوحة.

وافتتح البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، فعاليات المعرض، بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات، وطلبة الجامعة، فضلاً عن الهيئات الإدارية للمدارس المشاركة في المعرض.

وكان من ضمن المشاريع المشاركة في المعرض نماذج لمشاريع مبتكرة صُممت لمواجهة تحديات وقضايا الحياة اليومية، إضافة إلى نماذج ورسوم بيانية لتقنيات طبية وعلمية، وأمراض، ومسائل تتعلق بالأنماط المعيشية.