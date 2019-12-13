تعاون بين «لغتي» وهيئة الشارقة للتعليم الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت مبادرة «لغتي» إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تُعنى بتعلم اللغة العربية بوسائل ذكية، اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعتها مؤخراً كل من الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة التعلم الخاص في الشارقة، ومدير مبادرة «لغتي» بدرية عبد الله آل علي،، إلى توسيع نطاق المدارس التي تستهدفها مبادرة «لغتي» لتشمل المدارس الخاصة في الشارقة كفترة تجريبية، وذلك من رؤيتها الرامية إلى تسهيل عملية نشر التوعية باللغة العربية بين صفوف الأطفال بطريقة جذابة ومحببة.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة: «إن مبادرة لغتي تصب في صياغة أساس لغوي جيد لأبنائنا الطلبة، ومن هنا ستكون إضافة نوعية لمناهج اللغة العربية، وبادرة مهمة تفتح الآفاق أمام اتفاقات مهمة وجديدة مع مبادرة لغتي».

وتنص بنود الاتفاقية على تزويد مبادرة «لغتي» لهيئة الشارقة للتعليم الخاص بـ 90 جهازاً لوحياً يحتوي على تطبيق حروف مع عدد 3 خزائن للشحن، لمدة سنة دراسية من تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى تقديم ورش تعريفية للبرنامج وكيفية استخدامه.