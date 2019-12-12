مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عدنان حمد محمد حمد الحمادي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، الذي يتكون من (14) مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة وممثلي الجهات المعنية والمختصة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد علي علاي النقبي «مقرر اللجنة»، ود. شيخة عبيد سالم خليف الطنيجي، وسارة محمد أمين أحمد محمد فلكناز، وضرار حميد عبد الله بالهول، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد خميس اليماحي.

وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، والتقت اللجنة بممثلي بعض الجهات المعنية وذات العلاقة بمشروع القانون.