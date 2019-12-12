جامعة الفلاح تناقش إنجازاتها وخططها المستقبلية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

عقد مجلس أمناء جامعة الفلاح برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، اجتماعه الأول للعام الجامعي 2019/‏‏2020 في دبي، حيث يضم المجلس في عضويته جمال بن حويرب، والدكتور عبدالسلام المدني، وأحمد سعيد بروك الحميري، ومحمد عطاطرة، ومازن الخطيب، والدكتور نورالدين عطاطرة، بالإضافة إلى الدكتور عبدالحفيظ بلعربي رئيس جامعة الفلاح الذي قدم عرضاً تفصيلياً لأهم إنجازات الجامعة خلال الفترة السابقة، وما تم تحقيقه من الخطة الاستراتيجية 2015-2020 والخطط المستقبلية لتطوير الجامعة أكاديميا وتكنولوجيا، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء المجلس السابقين ولأعضاء الحاليين في خدمة الجامعة والمساهمة في تطوير ونهضة التعليم العالي في الدولة عموما وفي إمارة دبي بشكل خاص.