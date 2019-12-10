«التربية» تسند للمدارس الخاصة تصحيح أوراق امتحانات الصف الـ12 للمرة الأولى

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أبلغت إدارات مدارس خاصة «البيان» بإسناد وزارة التربية والتعليم بدءاً من أمس تصحيح أوراق امتحانات الصف 12 للمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم لطلابها، وخاطبت مديري مراكز الامتحانات إدارات المدارس الخاصة بناءً على ما تلقوه من توجيهات الوزارة أنه ستتم عمليات التصحيح والرصد داخل المدارس الخاصة وبمعلميهم، على أن تكلف الوزارة فيما بعد فرق الرقابة بزيارة المدارس الخاصة ومتابعة أعمال التصحيح والرصد، وتوجهت إدارات المدارس لاستلام أوراق من مراكز رصد الدرجات مادة الرياضيات التي تقدم لها طلبة الثاني عشر أول من أمس، .

من جهة أخرى تخطى طلبة الصف الثاني عشر بمساريه المتقدم والعام امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الامتحان راعى جميع المستويات وراعى الفروق الفردية فيما بينهم، على الرغم من تكدّسه بالأسئلة وورود مصطلحات جديدة عليهم.

وأكد الطلبة أن مستوى امتحان اللغة الإنجليزية عالج بشكل كبير ما تركه امتحان الرياضيات، من أثر سيئ في نفوس الطلبة بسبب صعوبته المبالغ فيها، مضيفاً أن غالبية الطلبة خرجت من اللجنة راضية عن مستوى أسئلة الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة كانت مباشرة.

ويختتم طلبة الحلقة الأولى والثانية امتحاناتهم في 10 ديسمبر، أما طلبة المرحلة الثانوية فتتراوح انتهاء فترة امتحاناتهم ما بين 11 و12 من الشهر ذاته.

من جانب آخر عمّمت الوزارة متمثلة في إدارة التقييم والامتحانات على المدارس بتعديل إجابة السؤال (30) لتكون الإجابة الصحيحة (د) الوارد في امتحان مادة التربية الإسلامية أمس للصف الحادي عشر.