«إحصاء أبوظبي»: 386 ألف طالب في مدارس الإمارة

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الطلبة المقيدين في مدارس إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 386 ألفاً و 722 طالباً وطالبة، فيما وصل عدد المعلمين إلى 29 ألفاً و94 معلماً ومعلمة خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لمركز الإحصاء - أبوظبي.

وأشار المركز في نشرة إحصائية أصدرها أمس إلى أن عدد مدارس الإمارة وصل خلال الفترة ذاتها إلى 449 مدرسة، حيث شكلت المدارس الحكومية 55.9 بالمائة منها، بعدد 251 مدرسة، مقابل 198 مدرسة خاصة، في حين بلغ عدد الفصول المدرسية 16 ألفا و681 فصلا.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي تنفيذ مشروع «مدارس الشراكات التعليمية» - المدارس الممولة حكومياً والمدارة عبر القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في دعم محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وتعزيز وتطوير قدرات الأجيال القادمة وتحفيزهم على تبني رؤى مستقبلية تعينهم على استبصار تحديات المستقبل.

استقطاب

وتستقطب المدارس المستهدفة الطلبة ابتداء من العام الدراسي (2019 - 2020) من خلال تحويل عدد من المدارس الحكومية القائمة إلى مدارس تعمل بالنظام الجديد «الشراكات التعليمية».

15 ألفاً

وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع توفير 15 ألف مقعد دراسي خلال العام الدراسي المقبل في 12 مدرسة حكومية، 9 منها تقع في مدينة أبوظبي و3 مدارس في مدينة العين، وستكون جميعها لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، على أن تتم متابعة افتتاح الصفوف المدرسية العليا وفق تقدم الطلبة التعليمي من صف لآخر.