طالبان من مدرسة الأمل للصم بالشارقة يفوزان بمسابقة «يوسي ماس»

المصدر: كمبوديا - وام

فاز طالبا مدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية «عبدالرحمن ناصر وخليفة عبدالغفور» بالمركزين الأول والثاني في الدورة الـ24 لمسابقة «يوسي ماس» - UCMAS - التي أقيمت في كمبوديا بمشاركة 3850 طالباً من 37 دولة.

وقالت عفاف الهريدي، مديرة المدرسة: «للمرة الأولى على مستوى العالم يشارك طلاب صم في مسابقة يوسي ماس مع أقرانهم السامعين، ومن هنا تأتي أسبقية الإنجاز الذي نهديه في المقام الأول إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، وإلى منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة، وإلى جميع العاملين في هذه المؤسسة العريقة التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة منذ 40 عاماً وفق أفضل الممارسات العالمية».

وأوضحت أن مدرسة الأمل هي أول مدرسة للأشخاص الصم تشارك في المسابقة على مستوى العالم.