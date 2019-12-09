«النقل المتكامل»: تنفيذ 1690 جولة تفتيشية على حافلات النقل المدرسي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذ مركز النقل المتكامل بأبوظبي 1690 حملة تفتيشية على عدد من حافلات النقل المدرسي، خلال ثلاثة أشهر بدءاً من أغسطس حتى أكتوبر حيث شملت 118 مدرسة، وذلك في إطار حرص المركز على التأكد من التزام جميع المشغلين بالتنظيمات والتشريعات المطلوبة لضمان سلامة الطلاب.

هذا ويعمل المركز على جدولة هذه الحملات التفتيشية على مدار العام كجزء لا يتجزأ من تنظيم هذا القطاع، وشملت هذه الحملة مختلف المدارس والمشغلين، خاصة المدارس التي ارتكبت مخالفات سابقة، وأسفرت عن تحرير 192 مخالفة توزعت تفصيلاً بين مدارس ومشغلين وسائقين ومشرفات وغيرها. وأضاف: «إن حملاتنا على النقل المدرسي تهدف إلى التحقق من كفاءة المشرفات وحصولهن على ترخيص مزاولة مهنة.»