طلبة التاسع يشكون صعوبة امتحان الفيزياء بالإنجليزية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تقدم طلبة الصف التاسع متقدم لامتحان الفيزياء أمس لأول مرة باللغة الإنجليزية، بعدما طبق عليهم تدريس كل المواد باللغة الإنجليزية، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2019-2020، موضحين أن الامتحان شمل عدداً من المصطلحات الصعبة، وجاءت الأسئلة في 7 صفحات، كما اشتكى طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم من طول أسئلة امتحان مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، مؤكدين استياءهم حول عدد الأسئلة اللفظية التي جاءت في الامتحان.

وأكد عدد من طلبة المسار العام أن أسئلة الامتحان مقبولة على المستوى العام، لكن بعض الأسئلة تحتاج مهارات خاصة.

وتفصيلاً، شكا عدد من طلاب المسار المتقدم من صعوبة بعض أجزاء الورقة الامتحانية، وطولها، وأكدوا أن وقت الإجابة لم يكن كافياً وكان يتعين منحهم وقتاً إضافياً، وجاءت الأسئلة في 12 صفحة ومعظمها مسائل كتابية.