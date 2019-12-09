جامعة دبي تختتم مؤتمر القانون والتطوير من منظور إسلامي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

اختتمت كلية القانون في جامعة دبي ومعهد القانون والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر «القانون والتطوير من منظور إسلامي»، وذلك بالتعاون مع المنتدى العالمي للقانون والعدالة والتنمية، الذي يعتبر من مبادرات البنك الدولي.

وقدم أكثر من 30 أكاديمياً وخبيراً من البارزين والباحثين من دول العالم أوراق عمل أكاديمية تنصب على مواضيع رئيسة مثل دور القانون والمؤسسات في التنمية بالعالم الإسلامي، والقانون والتنمية من المنظور الإسلامي، والقانون كجسر بين العالمين الإسلامي وغير الإسلامي من أجل التنمية، والتحكيم والتطوير، والجرائم الاقتصادية في سياق التنمية.

وافتتح المؤتمر الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، حيث أكد أهمية مواكبة القوانين للتطورات التكنولوجيا الحديثة، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين، مشيراً إلى أن ركائز التطور تعتمد على 3 محاور: «القانون، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا»، والتي تنسجم فيما بينها بوتيرة زمنية واحدة حتى لا يتخلف محور عن آخر.

ولفت إلى أن جامعة دبي ستستمر بتنظيم وتسويق المؤتمرات المتعلقة بالمحاور الثلاثة، والتي يتم التركيز عليها أكاديمياً في كليات الجامعة وهي الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والقانون، مضيفاً أن هذا المؤتمر يواكب توجهات واستراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

منبر

وأوضح «أن الهدف من المؤتمر هو توظيف سياسة نوعية هادفة وبحث أساسي في مجال الاقتصاد والصناعة المصرفية والتمويل الإسلامي مع التركيز على قضايا ذات علاقة بالنمو والعدالة والاستقرار»، مشيراً إلى أن المؤتمر يوفر منبراً للحوار والمباحثات بين صناع القرار، والأكاديميين، والباحثين، والخريجين، والمهنيين لمعالجة مشكلات النمو الاقتصادي الشامل واستقرار الاقتصاديات الكبيرة من منظور نظام اقتصادي ومالي إسلامي».

ومن جهته أشار الدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون في جامعة دبي، إلى أهمية المؤتمر كونه الأول من نوعه في الشرق الأوسط على الإطلاق، وانعقاده في دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، والتي تسعى إلى توفير بيئة عمل للمستثمرين وأصحاب الأعمال تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده، عدا عن كونه حدثاً أكاديمياً عالمياً مميزاً.

وكـــان البروفســور واي إس ليي مدير معهد القانون والتطوير في الولايات المتحدة، قدم كلمة رئيسة شدد فيها على أهمية التعاون في مجال القانون وسبل تطويره ليواكب التطور الحاصل في الاقتصاد الإسلامي.