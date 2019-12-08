اختيار خريج من «نيويورك أبوظبي» لمنحة «شوارزمان» بالصين في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن اختيار الطالب آليون فول، أحد خرّيجي دفعة عام 2017، للحصول على منحة «شوارزمان» الدراسية لعام 2021.

وستتيح هذه المنحة المرموقة للطالب فول فرصة استكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة «تسينغ هوا» في العاصمة الصينية بكين، وقضاء عام كامل في مجتمع دولي يزخر بمجموعة متميزة من المفكرين والمبدعين والرواد العالميين في مجالات الأعمال والسياسة العامة والمجتمع.وجرى اختيار الطلاب الذين حازوا على منحة «شوارزمان» لعام 2021 من بين أكثر من 4,700 متقدم من 41 دولة و108 جامعة، كما خضع المتقدمون إلى امتحان قبول تم تصميمه خصيصاً لتقييم الكفاءة الأكاديمية والمهارات القيادية وقوة الصفات الشخصية لديهم.

وينحدر الطالب فول من السنغال، إذ حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نيويورك أبوظبي عام 2017. ويعمل فول حالياً مدير برامج في مركز ريادة الأعمال التابع لجامعة القيادة الأفريقية في موريشيوس، وهو حائز رتبة الزمالة في أكاديمية التعليم العالي البريطانية في جامعة يورك، الذي يعد نظام عضوية بريطاني عالي المهنية يسعى إلى تحقيق أعلى درجات التميز في ميادين التعليم العالي.

وحصل 145 طالباً على المنح الدراسية المرموقة لعام 2021، ومنهم الطالبان من جامعة نيويورك بمدينة نيويورك مايكل ديلوكا وآنكي تشو، إضافة إلى طلاب جامعة نيويورك شانغهاي زيكسين (هاري) وانج وجاشاو (فرانك) شيانج وجونان (أوين) تشانج.