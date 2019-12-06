شركات عالمية تستقطب خريجي جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

قامت شركة ألستوم بتوظيف خريجين من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان، وذلك بعد إنهائهم بنجاح فترة تدريب خاصة لنظام السكك الحديدية في دبي، والتي تضمنت التعليم النظري والتمارين الجماعية والزيارات الميدانية ومقاطع فيديو وامتحانات ليصبحوا جزءاً من فريق شركة ألستوم.

ويأتي تدريب طلبة الجامعة وتوظيف الخريجين تفعيلاً لاتفاقية تعاون موقّعة بين جامعة عجمان وشركة ألستوم، والرامية إلى توفير التدريب التقني لطلبة الجامعة وتطوير خبراتهم في صناعة السكك الحديدية.

وتسعى جامعة عجمان، من خلال اتفاقيات التعاون التي توقّعها مع العديد من الهيئات والمؤسسات، إلى تطوير مهارات وإمكانات الطلبة في مختلف المجالات بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها وجودة مخرجاتها.

وقد عبّرت شركة ألستوم عن فخرها بالشراكة مع جامعة عجمان، والنتائج الرائعة لهذا التعاون بما يعزز التزام الشركة بتمكين المواهب من الانخراط في سوق العمل والإبداع فيه، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات لإعداد الطلبة ليصبحوا خبراء بارزين في مجال صناعة السكك الحديدية.

وجدير بالذكر أن شركة ألستوم قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الحضرية الرئيسية، بما فيها مترو دبي، أول مترو في دول مجلس التعاون الخليجي، وطريق مترو 2020، كما أن للشركة نشاطات في نقل الركاب والأنظمة والخدمات.