المدارس الخاصة بدبي تجتاز المتوسط العالمي في «بيسا»

المصدر: دبي ـــ البيان

حقق طلبة المدارس الخاصة بدبي أداءً يفوق المتوسط العالمي في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة من بين 79 دولة ومدينة عالمية شاركت في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم الإعلان الرسمي عن نتائجه أول من أمس في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وبحسب النتائج، فقد حقق طلبة المدارس الخاصة بدبي 501 نقطة في كل من مهارات القراءة والرياضيات، و500 نقطة في مهارات العلوم، ما يفوق المتوسط العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ 489 نقطة في كل من مهارات الرياضيات والعلوم، و487 في مهارات القراءة.

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ـــ مدارس دبي الخاصة تجتاز المتوسط العالمي في «بيسا»