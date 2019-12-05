فتح التسجيل أمام الطلبة بمخيم «مستكشف الفضاء 2019» الشتوي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل للطلبة في الفئة العمرية من 11-14 عاماً، في المخيم الشتوي لـ«مستكشف الفضاء 2019»، وذلك على مدار 6 أيام من 15 إلى 24 ديسمبر الجاري. وأوضح المركز أن مخيم الطالبات ينظم على مدار ثلاثة أيام من 15 إلى 17 ديسمبر، فيما ينظم مخيم الطلاب على مدار ثلاثة أيام أخرى، من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري.

ويهدف «مستكشف الفضاء 2019» تزويد الطلاب بتجربة استثنائية وفريدة لاستكشاف الفضاء، تتضمن أنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء، عن الأقمار الاصطناعية والغرف النظيفة، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومهام رائد الفضاء على متن محطة الفضائية الدولية، والروبوتات الفضائية.فرصة مميزة

من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، إن «مخيم مستكشف الفضاء هذا العام يعد فرصة مميزة للطلاب والطالبات المهتمين بعلوم الفضاء، حيث يأتي عقب تنفيذ أول مهمة إماراتية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، والذي سيتم خلاله تزويد الطلاب بالعديد من الخبرات المكتسبة من هذه المهمة». أنشطة وتطبيقات

ويتضمن برنامج المخيم أنشطة نظرية وتطبـــيقية، من بينها ورش عمل حول الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الروبوتات، كما ستتاح للمشاركين بالمخيم فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشـــد للفضاء بما في ذلك مختـــبرات تقنيات الفضاء، والتعرف على مشــروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وقال المهندس عدنان الريس، إن مخيم «مستكـــشف الفضاء» يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب، حــيث يوفر فرصة مهمة للتعرف إلى برامج وعلوم الفضاء في الدولة. وأضاف أن المخيم مكان ثري بالمحتوى علمياً وتثقيفياً لتمكين الأجيال الناشئة من المعرفة الأساسية بعلوم الفضاء وتقنياته، وإكــسابهم الخبرات الخاصة بقطاع الفضاء الوطني. وأوضـــح أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات من داخل دولة الإمارات العــربية المتحدة وخارجها، علماً بأن آخر موعد للتــسجيــل هو 14 ديـسمبر عـــبر المــوقع الإلكتروني: .www.mbrsc.ae/‏‏spaceexplorer