فقرات ترفيهية ومسابقات في حفل «حمدان التعليمية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز احتفالية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار. وشهدت الاحتفالية حضور سليمان عبدالخالق الأنصاري، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من المسؤولين، والموظفين والطلبة وعائلاتهم وسط أجواء، تضمنت عقد عدد من الفقرات الترفيهية والمسابقات.

مولد أمة عريقة

وأكد الدكتور سليمان الأنصاري أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة في قلوب كل أبناء الوطن، وقال: «قبل 48 عاماً قام اتحاد الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما الحكام الذين اجتمعوا على الحق والخير، ليصبح اليوم الوطني مولد أمة عريقة، استطاع شعبها تحقيق العديد من الإنجازات في زمن قياسي بدعم من القيادة الرشيدة، الـــتي ســارت على درب الآباء المؤسسين، لتسطر الإمارات ملحمة وطنية عنوانها العمل والخير والتسامح».

وأضاف: «لقد قامــت دولة الإمارات على أسمى المبادئ الإنســـانية، وأصبحت نموذجاً للدولة العصرية وواحة للسلام يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية. ونحن اليوم جئنا لنعبر عن انتمائنا ونجدد العـــهد لتظل راية الوطن خفاقة بين الأمم».

وخلال كلمته في الحفل، رفع عبدالنور الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، متمنياً دوام الازدهار والرخاء الذي ينعم به كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الطيبة.