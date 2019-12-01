الطلاب الصينيون بجامعة الشارقة يتطوعون في مؤتمر دولي بدبي

المصدر: الشارقة - وام

شارك الطلاب والطالبات الصينيون الدارسون بمركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات، بجامعة الشارقة كمتطوعين في المؤتمر الدولي للتوقعات والتعاون الذي تم تنظيمه في مركز التجارة العالمي في دبي تحت عنوان «خيارات على مفترق الطرق» ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التكامل العالمي والتنمية المستدامة بين الدول.

وتمثلت مشاركة طلاب وطالبات معهد اللغات المتطوعين في استقبال الضيوف، وتسجيل المشاركين في المؤتمر وتوجيههم إلى قاعات المؤتمر والأماكن المخصصة لهم، وتنظيم المنتدى الفرعي، والترجمة باللغات الصينية والعربية والإنجليزية، وتجهيز وتوزيع حقائب ومطبوعات المؤتمر على المشاركين، وطباعة شهادات الحضور وتوزيعها.