طلبة «أمريكية الشارقة» يطلعون على مهام «الأدلة الجنائية» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذين حضروا للاطلاع على مهام الإدارة، والتخصصات العلمية المختلفة، التي تضمها وتسهم في دعم العمل الشرطي.

واستقبل الوفد الطلابي كلاً من العقيد أحمد حميد المري مدير إدارة مسرح الجريمة، والعقيد عبد الله سيف المهيري مدير إدارة الشؤون الإدارية، والعقيد عارف مرشد العصيمي مدير إدارة الشؤون الفنية بالوكالة، والعقيد مكي سلمان نائب مدير إدارة مسرح الجريمة، والمقدم خبير أول جاسم محمد عبد الله مدير إدارة البصمات، والدكتور فؤاد علي تربح خبير أول السموم الجنائية، مدير إدارة التدريب والتطوير، وعدد من الموظفين.

واستمع الوفد الطلابي إلى شرح مفصل حول عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ودورها المهم ضمن قطاع البحث الجنائي في شرطة دبي، والمكونة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومراكز الشرطة والمخافر على مستوى إمارة دبي.

كما استمع الطلبة إلى شرح مفصل حول التخصصات العلمية المتنوعة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتي تسهم في تقديم الأدلة المتعلقة بالقضايا إلى رجال البحث الجنائي وإلى النيابة العامة والقضاء من أجل تحقيق العدالة.

وقام الطلبة بجولة في الإدارات وأقسام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة، واستمعوا إلى شرح واف حول مختلف مهام الإدارات والأقسام.