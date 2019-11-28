افتتاح مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

افتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أمس مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة في أبوظبي، والذي يسهم في دعم خطط الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج الإماراتي، من خلال إطلاق منصة ابتكار مخصصة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية. وجرى خلال الافتتاح تبادل مذكرة تفاهم مشترك بين معاليه ولي تايهو، النائب الثاني لوزير الخارجية في جمهورية كوريا الجنوبية.

شهد الافتتاح المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وكريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الهيئات الثلاث.

وأكد معاليه أن الاستثمار في البحث والابتكار شرط مسبق لاستدامة قطاع الطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذج دولي يحتذى به في تطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية.

وقال المزروعي: «إنه لمن دواعي سروري إطلاق مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في أبوظبي، والذي هو نتاج تعاون وثيق مع نظرائنا في كوريا الجنوبية، وجميع الشركاء الإماراتيين المختصين بالعلوم النووية والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا».

وقال المزروعي لـ«البيان» إن الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بتشغيل محطات طاقة نووية تجارية وهي محطة براكة. وأشار إلى أن مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية سيكون أول منصة بحثية متخصصة يقوم من خلالها أبناء الإمارات بالمساهمة في علوم الطاقة النووية المستقبلية.