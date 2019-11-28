«التربية» تعتزم تنظيم عروض مسرحية غنائية في إكسبو 2020

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعتزم وزارة التربية والتعليم تنظيم عدد من العروض المسرحية الغنائية خلال فترة إكسبو 2020 لاستقطاب جمهور العالم للاطلاع على مواهب طلبة الإمارات، بحسب ما أفادت به الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي ، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الشامسي في تصريحات صحافية على هامش العرض المسرحي الغنائي «صوت التسامح» أن برنامج روائع يعمل على اكتشاف الطلبة وإخضاعهم لبرامج تدريبية تنمي مواهبهم، مشيرة إلى أن الوزارة تتطلع إلى توفير فرص في التعليم الجامعي وأخرى من خلال إيفاد خارج الدول بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كما تسعى إلى توفير فرص عائد اقتصادي من مواهب الطلبة المنتسبين لروائع.

فرص

وأفادت الشامسي أن مبادرة «روائع» وفرت فرصاً متميزة للطلبة الذين تم اختيارهم للالتقاء والتفاعل مع كبار المتخصصين في هذه المجالات، حيث تم إعداد برامج لتعزيز التفكير الإبداعي والنمو الذهني الاجتماعي للطلبة، ورفع مستوى الكفاءة لديهم وكذلك تعزيز هويتهم الوطنية وسلوكهم الأخلاقي والإيجابي.

وقالت : إن الوزارة حرصت على التواصل مع المدارس الخاصة وإشراك طلبتهم الموهوبين فنياً في هذا العرض المسرحي، ليؤكد العرض على أهمية التسامح، بمشاركة 403 طلاب وطالبات مبدعون من مدارس حكومية وخاصة، بواقع 40 جنسية.

3 أشهر و6 لغات

ذكرت آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، بأن مدة تدريب الطلبة على العرض المسرحي 3 أشهر، وضم العرض 50% من الطلاب الإماراتيين بواقع 205 طلاب وطالبات، وشمل العرض 6 لغات وهم (فرنسي وعربي وانجليزي وفلبيني وإيطالي وهندي).