«خليفة التربوية»: زايد جعل من الإنسان المتسامح محور النهضة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد المشاركون في حفل اليوم الوطني الـ 48 الذي نظمته الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، جعل من الإنسان المتسامح محور النهضة الحضارية.

وأوضح المشاركون في الحفل الذي انطلق تحت شعار «التسامح في منظومة التعليم الإماراتي» أهمية دور المؤسسات التعلمية من المدارس والمعاهد والجامعات في تسليط الضوء على المنجزات والمكتسبات الحضارية الرائدة التي شهدها الوطن منذ انطلاق مسيرة الاتحاد قبل 48 عاماً.

إبداعات إماراتية

وتضمنت فعاليات الاحتفال افتتاح معرض «إبداعات إماراتية شبابية»، شمل عدداً من المشروعات المبتكرة لطلبة جامعات الإمارات، وخليفة، وزايد، وكليات التقنية العليا، والعين، ومدارس الإمارات الوطنية، وفريق مغاوير من مؤسسة المباركة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. وألقت أمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، كلمة افتتاحية بالمناسبة قالت فيها: «نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني، اليوم الذي ارتفعت فيه هامات المجد، وبرزت فيه إلى العالم درة جديدة في مسيرة البشرية، وتاج على جبين الإنسانية، ووسام فخر يعلي من قيم الإنسان ويحفظ له كرامته».