منصور بن محمد يشهد تخريج جراحي «الملكية الأيرلندية»

المصدر: دبي - وام

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أول من أمس، حفل التخرج السنوي الذي أقامته الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين في دبي، المؤسسة الدولية الرائدة في التعليم الصحي، لـ63 طالباً وطالبة، 29 منهم من المواطنين، في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي بمدينة دبي الطبية.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلتها آيات عطرة من الذكر الحكيم، وكلمة ألقاها البروفيسور كاهل كيلي، المدير العام للكلية الملكية للجراحين، رحّب خلالها بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورعايته لحفل التخرج، مؤكداً أن الكلية ستواصل تقديم إسهاماتها القيمة والمؤثرة لتطوير جودة الرعاية الصحية.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الخريجين، مثمناً نجاحهم وتفوقهم العلمي، ومعرباً عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحي وإدارته، ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية والأكاديمية، ومثنياً على الجهود التي تبذلها الصروح الأكاديمية والعلمية في الدولة بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وفي الختام، التُقطت لسموه صورة جماعية مع الخريجين وأعضاء هيئة تدريس الكلية، وسط حضور عدد من كبار الشخصيات، ونخبة من الأكاديميين والباحثين، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تخرّجوا في الكلية منذ تأسيسها قبل 14 سنة بلغ 804 طلاب وطالبات من تخصصات مختلفة، تشمل: إدارة الرعاية الصحية، والجودة والسلامة في إدارة الرعاية الصحية، والقيادة في المهن الصحية، ودرجة الماجستير والدبلوم في التربية الصحية المهنية، وهو الأمر الذي يعكس رغبة الخريجين في مواصلة التعليم، واكتساب المهارات الأكاديمية اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية، بهدف الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية.