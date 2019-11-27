لوحة «طموحات زايد تعانق الفضاء» تدخل «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

اجتمع الطلاب والمدرسون وأولياء الأمور من مدارس مجموعة «جيمس للتعليم» لتشكيل «أكبر لوحة فسيفساء في العالم من أغطية العبوات البلاستيكية» لكتابة عبارة «طموحات زايد تعانق الفضاء» باللغة الإنجليزية (Zayed’s Ambitions Embrace Space)، مسجلين بذلك رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس.

وانطلقت الفعالية التي استضافتها مدرسة جيمس البرشاء الوطنية للبنين في 26 نوفمبر، احتفالاً باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل جمعة، وعبدالرحيم بن شفعي، ودينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم»، ومحمد الحرمي من «مركز محمد بن راشد للفضاء».

رقم قياسي

ودخلت اللوحة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر جمع 13.434 غطاء عبوة، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في اليابان والذي بلغ 5009 أغطية. ويأتي موضوع لوحة الفسيفساء تجسيداً لالتزام مجموعة «جيمس للتعليم» تجاه دعم الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات في أجندتها الوطنية. وقام المشاركون بإلصاق أغطية العبوات على لوح خشبي مصمم خصيصاً بأبعاد 14متراً × 2,20 متر باستخدام الغراء.