زيارة علمية لطلبة جامعة الفلاح إلى إسبانيا

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية إدارة الأعمال - تخصص إدارة السياحة والفعاليات في جامعة الفلاح، زيارة علمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك لتلبية متطلبات التدريب الميداني لطلبة إدارة السياحة والفعاليات.

وضم الوفد مجموعة من طلبة الكلية، برئاسة الدكتور أشرف جهماني، حيث قام الوفد بزيارة مقر منظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة «UNWTO»، ومقر شركة «أماديوس» في العاصمة مدريد، بالإضافة إلى زيارة لأهم المعالم السياحية في المدينة، حيث تعرف الطلبة إلى دور هذه المنظمات في إدارة وتنظيم وصناعة السياحة العالمية.

وزار الطلبة مجموعة من الفعاليات السياحية المقامة في إسبانيا، والعديد من المدن والمناطق الشهيرة، مثل مدينة برشلونة، بهدف المشاركة في الفعاليات والأحداث الدولية، والتعرف إلى أهم المناطق السياحية العالمية.