«التربية» تطبق اختبار الأداء العملي لمواد العلوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق اختبار الأداء العملي للصفوف من الـ 6 حتى الـ 12 لمواد «الكيمياء، الفيزياء، الأحياء والعلوم»، وذلك لقياس مدى اكتساب الطلبة لمهارات التجريب والملاحظة والاستقصاء والاستقراء والاستنتاج، بالإضافة إلى قياس مدى تحقق نواتج التعلم التي لا يمكن قياسها بواسطة الاختبارات الكتابية، ووضع الطلبة في مواقف حقيقية تربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها في الحياة العملية، فضلاً عن إكساب الطلبة اتجاهات إيجابية نحو التعلم بالتجريب والإبداع والابتكار، وتمكينهم من مهارات القرن الـ 21.

وحددت الوزارة في دليل اختبار الأداء العملي لمواد العلوم 8 موجهات عامة للتطبيق ومنها: «أن يختار المعلم تجارب متنوعة لكل صف بحد أدنى 3 تجارب وبحد أعلى 5 تجارب ويمكن تكرار التجارب في المختبر الواحد بحيث لا تزيد عن القدرة الاستيعابية للمختبر، كما يجب أن يطبق الطالب تجربة واحدة فقط، ويبني المعلم سلالم التقدير وبطاقات التجريب لكافة التجارب المختارة من خلال الاسترشاد ومحاكاة الأمثلة المرفقة قبل بدء الامتحان بفترة كافية، ويرقم ويرمز المعلم التجارب المعدة لاختبار الأداء العملي بشكل متسلسل ويترك المجال للطالب للاختيار بطريقة عشوائية لرقم التجربة، ويسترشد المعلم بالخطوات الإجرائية لتنفيذ التجربة المدرجة في كتاب الطالب أو دليل النشاط».

وأكد الدليل أن معايير اختيار التجربة هو توفر أدواتها وأجهزتها، وإمكانية تنفيذها بزمن لا يتعدى نصف ساعة، وتوفر إجراءات عالية من الأمن والسلامة، وأوضح الدليل أن التجارب التي تستلزم التسخين أو استخدام الموقد يفضل تقليل عدد الطلبة المستهدفين للاختبار فيها لضمان سلامة الطلبة وجودة متابعة التنفيذ.

وأوضح الدليل: «أن الأداء العملي يعد جزءاً لا يتجزأ من تدريس المواد العلمية، واستخدام إجراء التجارب والتطبيقات العملية من قبل الطلبة يربط معايير التعلم بالواقع العملي التجريبي الذي يحاكي الحقائق والمفاهيم العلمية، حيث يتيح التجريب فرصاً للطالب للتعلم عن طريق العمل ويكسبه مهارات علمية وعملية ويُشكل اتجاهات وميول علمية وينمي الإبداع لدى الطالب ولهذا تُولي المدرسة الإماراتية التجريب أهمية كبيرة ودوراً بارزاً في تدريس وتقييم مواد العلوم، لذلك يجب التركيز على إعداد اختبارات يتم من خلالها تقصي مدى تحقق نواتج التعلم ومدى اكتساب الطلبة لمهارات التجريب العملي».

ويستهدف الاختبار الطلبة في المسار العام للصفوف من الـ 6 إلى الـ 9، والأكاديميات للصف الـ 9، ويتقدم لاختبار مادة الأحياء الطلبة من المسار العام للصفين الـ 10 والـ 12، والمسار المتقدم للصفين الـ 9 والـ 11، والثقافة الإسلامية للصفين الـ 10 والـ 11.

ويتقدم للاختبار في مادة الكيمياء طلبة الصفوف الـ 11 والـ 12، والمسار المتقدم للصفين الـ 10 والـ 12، والأكاديميات للصف الـ 11، والثقافة الإسلامية للصفين الـ 11 والـ 12، بينما يتقدم للاختبار في مادة الفيزياء طلبة المسار العام للصفوف الـ 10 والـ 11 والـ 12، والمسار المتقدم للصفوف الـ 10 والـ 11 والـ 12، والأكاديميات للصف 10، والثقافة الإسلامية للصفوف الـ 10 والـ 11 والـ 12.

وحدد الدليل استراتيجية الملاحظة، إذ يتابع المعلم أداء الطلبة ويرصد أداتهم، ويركز على المهارات العلمية ويطبق معايير الملاحظة المحددة مسبقاً وفق مستويات الأداء.

مرونة

أتاحت وزارة التربية والتعليم هامش مرونة يتناسب مع توفر أدوات ومستلزمات تطبيق الفترة التعويضية لاختبار الطلبة المتغيبين عن اختبار الأداء الأساسي وتحدد من قبل المعلم بما يتناسب مع وضع الطالب أو مجموعة الطلبة.