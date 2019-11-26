يوم مفتوح لاستقبال طلاب برنامج سفراء الضيافة

المصدر: دبي - البيان

أجرى المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة بالتعاون مع مجموعة من الفنادق الشهيرة في الدولة يوماً مفتوحاً لاستقبال طلاب برنامج سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين، وذلك في خطوة تدعم تشجيع الجيل الصاعد من المواطنين على استلام مناصب إدارية في مجال الفنادق والسياحة.

وتم انعقاد اليوم المفتوح في فندق ذا إتش وتحديداً داخل المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة ليتسنى لجميع طلاب دبلوم سفراء الضيافة المشاركة وإجراء المقابلات ومن ثم التوظيف في مختلف الفنادق المشاركة.

وفي تعليق لمدير الأعمال للمعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة، قالت جوديت توث: «نعمل جاهدين على تقديم كافة السبل التي من شأنها نقل ما تعلّمه طلابنا إلى العالم المهني وتطبيق الخبرات المكتسبة خلال فترة التعلّم. تعاوننا مع أشهر فنادق الدولة سيرفع من معنويات طلابنا ويدفعهم للالتحاق بشركات ومؤسسات عالمية تصقل مهاراتهم على أفضل وجه».

ولتسهيل الالتحاق على الطلبة الإماراتيين ستتم إتاحة الدبلوم في جميع إمارات الدولة ليمتد على فترة 3 أشهر مركّزة ومصممة لدفع المواهب المحلية والمساعدة على بناء رحلة وظيفية في عالم الضيافة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج سفراء الضيافة في تطوير مواهب وخبرات مواطني الدولة، ومن ثم تخريجهم بأول دبلوم سويسري معتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وموجه لمواطنيها، إضافة إلى توفير فرص عمل لهم من خلال شبكة معهد إدارة الفنادق والسياحة السويسري الواسعة في الدولة.