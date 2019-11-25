جامعة خليفة تسلّط الضوء على عام التسامح وإرث زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة، أمس، عن عزمها تنظيم احتفالية بالعيد الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات في السادس والعشرين من نوفمبر في حرميها الجامعيين، الحرم الرئيس وحرم ساس النخل، حيث ستشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها طلبة الجامعة.

وينظم طلبة جامعة خليفة من مختلف الأندية الطلابية احتفالات وأنشطة متنوعة بمناسبة العيد الوطني الـ 48 لدولة الإمارات والتي ستسلط الضوء على «عام التسامح» الذي يؤكد دور دولة الإمارات العالمي في تحقيق مفهوم التعايش وقبول الآخر.

وسيتخلل فعاليات الحفل تقديم عرض لإرث الشيخ زايد وفيلم قصير بعنوان «تعهد زايد للتسامح»، وذلك قبل البدء في العرض الرئيس الذي يقدمه «نادي ومسرح الإمارات».

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسعدنا في جامعة خليفة أن نشهد الفعاليات التي ينظمها طلبة الجامعة احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي الـ 48، حيث تؤكد الأنشطة التزام الجامعة وطلبتها بنهج التسامح الذي أرسى قواعده القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادة دولة الإمارات الحكيمة، فيما تجسد الأنشطة الاحتفالية في حرمينا مدى ارتباط طلبتنا بتراث الدولة وإنجازاتها التي شهدتها عبر العصور ».

فعاليات

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في حرم ساس النخل في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً في حرم الجامعة الرئيس.

وسيضم الحفل خيماً طلابية من تنظيم الطلبة تشتمل على الركن الإماراتي الكوري وخيمة لعام التسامح، ومتحف الذاكرة الوطني، وهناك خيمة خاصة تمثل «تطور الطب في دولة الإمارات».

وسيشارك مجلس طلبة جامعة خليفة في الاحتفالات من خلال تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان «الإمارات بعدسة الكاميرا»، والتي ستعرض من 8 إلى 10 صور احترافية تم التقاطها من قبل طلبة جامعة خليفة ضمن موضوع «معالم في دولة الإمارات»، حيث ستقوم لجنة من الحكام خلال الحفل باختيار الفائزين الأول والثاني والثالث، والذين سيحظون بجوائز قيمة عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

خيمة

تركز خيمة «عام التسامح» على كيفية محافظة دولة الإمارات على مكانتها كرأسمال عالمي للتسامح منذ بداية تأسيسها، وكونها جسراً للتواصل بين شعوب العالم من مختلف الثقافات، فهي تجسد بيئة من الانفتاح والاحترام ونبذ جميع أشكال التطرف وتعزيز مبدأ التعايش بين الشعوب.

ومن جانبه، سيقوم مجلس طلبة جامعة خليفة بالإشراف على الطلبة الذين سيبرزون إنجازات .