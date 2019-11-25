اتفاقية رباعية لدعم المنطقة الاقتصادية الإبداعية الحرة في «تقنية» رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، توقيع اتفاقية تعاون رباعية بين كليات التقنية العليا وكل من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع برأس الخيمة، ويأتي هذا التعاون بهدف دعم ريادة الأعمال وتنمية مشاريع الشباب من خلال المنطقة الاقتصادية الإبداعية الحرة بكليات التقنية برأس الخيمة، والتي دشنها مؤخراً الشيخ أحمد بن سعود، وتشمل مجالات التعاون دعم إنشاء كليات التقنية العليا لمنطقة حرة اقتصادية إبداعية في فرعها برأس الخيمة، وإعفاء مشاريع طلبة الكليات التي يتم تسجيلها ضمن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع وصندوق خليفة لدعم المشاريع من رسوم التراخيص المقررة لدى دائرة التنمية الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل لجنة إدارية مشتركة لتفعيل بنود التعاون ومتابعة المشاريع المعتمدة، وفتح الباب أمام الطلبة، للمشاركة في مشاريع تحددها اللجنة الإدارية المشتركة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي للمشاريع المعتمدة، وتوفير التدريب العملي للطلبة في الشركات المحلية التابعة للأطراف المعنية بالاتفاقية، وتوفير فرص للتطوع للطلبة، وتعاون الجهات المتعاونة في تحديد قائمة بالمشاريع الخاصة ذات الصلة بخطط تطوير الاقتصاد برأس الخيمة، والمشاركة في اللجان الاستشارية للبرامج الدراسية الخاصة بالكليات .

ووفقاً للاتفاقية فإن الجهات الأربع المتعاونة هدفت إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة لتأهيل المواطنين وتمكينهم في مجال ريادة الأعمال، وترخيص المنطقة الحرة الاقتصادية في كليات التقنية العليا برأس الخيمة لتكون حاضنة أعمال لتخريج رواد أعمال وشركات.