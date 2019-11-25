اتفاقية تعاون بين «ألف للتعليم» و«غوغل» لتوفير أدوات تعليمية لـ30 ألف طالب

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أبرمت شركة «ألف للتعليم» المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «جوجل» العالمية، لتوفير أرقى الأدوات التعليمية التكنولوجية، حيث يصل عدد الطلاب الذين يستخدمون أجهزة «جوجل» المدعومة من نظام «ألف للتعليم» حالياً إلى 30 ألف طالب في مدارس الدولة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير منتج متكامل يعزز البيئة التعليمية للطلاب والمعلمين ومديري المدارس والاستفادة من شركة «جوجل» وخدمات ألف للتعليم لخدمة الطالب باعتباره المحور الأساسي للعملية التعليمية.

وتشمل الاتفاقية قيام «جوجل» بتدريب مسؤولي تطوير قطاع المعلمين في شركة «ألف للتعليم» ومنحهم شهادات «معلم معتمد»، وتنفيذ شركة بين الجانبين لتطوير منتجات تعليمية تكنولوجية تعزز من تجربة التعليم للطلاب والمدرسين إقليمياً وعالمياً .

وأكدت عائشة اليماحي، مستشارة لمجلس الإدارة، «ألف للتعليم»- لـ«البيان»- أن تجربة «ألف للتعليم» ملهمة، مشيرة إلى أن الهدف من البداية إحداث تطوير في مسار التعليم عالمياً.

وأضافت أن العديد من الدراسات والأبحاث العالمية أظهرت فجوة واسعة بين النظم التعليمية الحالية والمهارات المتطلبة في المستقبل وسوق العمل المستقبلي، مشيرة إلى أن شركة «جوجل» العالمية تشارك «ألف للتعليم» الطموح نفسه لإدراكهم ضرورة إحداث نقلة نوعية في التعليم .

وأضافت أن الشراكة بين الجانبين سوف تحدث تحولاً جوهرياً في هذا القطاع عبر تعزيز قوة التعلم باستخدام التقنيات الحديثة في الصفوف الدراسية، وتكييفها لتوائم متطلبات المدارس في هذه المرحلة.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «منذ انطلاقتنا في عام 2015، سعينا في «ألف للتعليم» إلى إنشاء نظام تكنولوجي رائد يلبي احتياجات نظام التعليم، وبحكم التطور المتسارع عالمياً في مجال التكنولوجيا .

وقال جون فامفاكيتيس، المدير الدولي في "جوجل للتعليم ": نحن متحمسون للعمل مع مؤسسة ألف للتعليم في الإمارات ونتطلع إلى تقديم حلول تكنولوجية لتحسين تجربة التعلم للطلاب محليًا وعالمياً".