جامعة دبي تختتم مؤتمراً حول تطوير إدارة الأعمال والقانون

المصدر: دبي - البيان

اختتمت كلية دبي للأعمال في جامعة دبي، أمس، المؤتمر الدولي الثالث حول تطوير الأعمال والقانون، بمشاركة 144 من العلماء والباحثين من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية.

وتم تنظيم المؤتمر تحت شعار «آفاق جديدة في عالم المال والإدارة»، حيث ألقى الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، كلمة أكد فيها أهمية البحوث والدراسات، التي يتناولها ودورها في دعم برامج تطوير الاقتصاد والأعمال في دبي ودولة الإمارات. وأشاد بتنوع البحوث والدراسات الخاصة بأساتذة الجامعات وطلاب الدكتوراه من أشهر الكليات في الدول العربية والأجنبية في قطاعي الإدارة والقانون.

وقال: إن تطوير الاقتصاد يحتاج إلى عوامل عدة تسهم في تطوير المدن العالمية وإن هذا لا يتحقق إلا من خلال تطوير القانون والإدارة والإبداع وقواعد البيانات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، وإن كل هذا يعتمد على الموارد الطبيعية والمورد البشرية والتقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن تقنيات الاتصالات والمعلومات وفرت مستقبلاً مضيئاً للعديد من الدول وأحدثت هوة واسعة بين الدول التي تملك تلك التقنيات، وتلك التي لا تملكها.

ولفت إلى أن تعزيز الاقتصادات العالمية مرهون بالنشاطات الأكاديمية، التي تسهم في تنمية المواهب الفردية، والتي ينشأ عنها دائماً براءات الاختراع وحقوق الملكية والمجتمع المعرفي.