«التربية»: الاختبارات التشخيصية خارطة طريق للمعلمين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعكف إدارات المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على إدخال درجات الاختبارات التشخيصية للطلبة في نظام المنهل الخاص برصد درجات الطلاب من خلال إجراءات حددتها الوزارة، ويهدف الاختبار إلى إعطاء نتائج سريعة تشير إلى مواطن القوة والضعف لدى الطالب، وتوضح مدى تقدمه في تعلّم عناصر محددة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في تعميم إلى المدارس، أن الاختبار التشخيصي بمثابة خارطة طريق للمعلمين، ويمكن من خلاله رصد مهارات الكتابة والقراءة للطلبة في 3 مواد، هي: اللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات، وبناءً عليها يتم معرفة قدرات ومهارات الطلبة وإعداد خطط وبرامج لرفع مهاراتهم، وحددت الوزارة إجراءات رصد درجات الاختبارات التشخيصية في نظام المنهل، التي عممتها على المدارس، للصفوف من 1 حتى 3 وفقاً لتوفير 5 خانات للرصد في نظام المنهل حسب نوع المهارة، وهي: (أسماء الحروف - أصوات الحروف - الكلمات البصرية - الكلمات السمعية - القراءة والفهم)، بالإضافة إلى خانة المجموع، أما للصفوف من 4 حتى 12 نرصد درجة الفهم القرائي من 20 ودرجة المهارات الكتابية من 10 على أن تحتسب 30 درجة للاختبار التشخيصي لتلك الصفوف.

ويعتبر الاختبار عملية إجرائية تسمح بإصدار حكم على درجة تحقق الأهداف (القدرات، الكفايات، المهارات)، والذي بمقتضاه يتم اتخاذ قرار أو موقف تربوي مناسب، يمكّن المعلم من إصدار حكم على المراحل التي أنجزت سابقاً، واتخاذ أفضل القرارات بالنسبة للخطوات اللاحقة ليتمكن من تصميم أنشطة صفية تلائم حاجاتهم، ومن ثم يقوم المعلم بتحليل نتائج طلابه، آخذاً بعين الاعتبار كلّ ما يتوصل إليه فيما يتعلق بالقدرات والمهارات لدى الطالب.

قياس

واستهدفت وزارة التربية والتعليم طلبة الصفوف من الأول حتى الرابع لقياس مهاراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات، أما مادة اللغة العربية من الأول حتى الثاني عشر.

وينفذ الاختبار التشخيصي في مادة اللغة العربية للصفوف من الأول حتى الثالث الأساسي في بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/‏‏2020، ويعاد في نهاية الفصل نفسه، ويهدف هذا التقييم إلى قياس قدرة الطالب على تمييز أسماء الحروف وأصواتها، وقراءة مجموعة من الكلمات البصرية والسمعيّة، مما يتوقع أنها قد مرت في خبرته، أو أنه سيكون قادراً على تحليلها وقراءتها بشكل صحيح، وقراءة نصوص قصيرة، وتحقيق مستوى أساسي في الفهم والاستيعاب.

أما الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر فيطبق اختبار الفهم القرائي مرة واحدة في بداية العام الدراسي، أما مادة اللغة الإنجليزية فتعتمد اختباراتها على قياس مهارة القراءة، ويطبق الاختبار على الصفوف من الأول حتى الرابع مرة واحدة في بداية العام الدراسي.

أما مادة الرياضيات فتعتمد اختباراتها على النواتج التعليمية الممتدة في بناء المفردات، وتشمل مجالات (الأعداد والعمليات، الهندسة والقياس، الجبر، البيانات) وتطبق مرة واحدة في بداية العام الدراسي.