برنامج «أبناء الإمارات علماء المستقبل» يحظى بتقدير دولي

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت جامعة الخليج الطبية في عجمان نَيل برنامجها «أبناء الإمارات علماء المستقبل» تقديراً دولياً من هيئة كيو إس (QS) للتصنيف العالمي للجامعات التي رشحت البرنامج من بين مئات المشاريع ليعرض خلال مؤتمر دولي في لندن.

وقال الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية: إن ترشيح البرنامج وعرضه في المؤتمر العالمي حول «النظرة المستقبلية للتعليم الجامعي والتعليم بمفهومه الواسع» في العاشر من ديسمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن يؤكد أهمية المشروع والمكانة التي تحظى بها جامعة الخليج الطبية.

وأشار حمدي إلى أن الدكتورة رانيا زعرور ستمثل الجامعة في المؤتمر الذي تنظمه هيئة كيو إس العالمية المسؤولة عن تقييم الجامعات بالتعاون مع كلية وورتن في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أشهر الكليات في مجال دراسات إدارة الأعمال، حيث ستقدم زعرور عرضاً مفصلاً عن أهداف البرنامج وآليات تطبيقه.