«أمريكية الشارقة» تستضيف مسيرة «لنحيا» دعماً لمرضى السرطان

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت الجامعة الأمريكية في الشارقة صباح أول من أمس، نحو 3 آلاف رجل وامرأة، وطفل، ومسنّ، ومن أصحاب الهمم، بالإضافة إلى 200 متطوع يمثلون طيفاً واسعاً للمجتمع الإماراتي، للمشاركة في مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية الثانية التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وجسّد المشاركون مشهداً إنسانياً متكاملاً على أرض الشارقة، اجتمعت فيه الجهود التي تدفع نحو مساعدة المصابين بمرض السرطان، حيث استمرت المسيرة حتى مساء أمس، وتضمنت باقة متنوعة من الفعاليات الثرية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز الوعي بمرض السرطان، وتفعّل الدور المجتمعي لجميع المشاركين، وتدعوهم إلى ضرورة الاهتمام بالصحة الجسدية والبدنية والتشارك مع الآخرين في كلّ ما يخدم الإنسان ويرتقي بحياته.